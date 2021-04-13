«تنمية المجتمع»: الابتكار أساس للتطور

أبوظبي (وام)

أكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الرصد والابتكار في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، على هامش انطلاق أولى جلسات «حوارات الابتكار الاجتماعي» - أن الابتكار يُعد عاملاً أساسياً لتطور المجتمع ونجاح التنمية المستدامة، لافتة إلى الارتفاع الكبير في الاهتمام بالابتكار الاجتماعي في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي، للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقد ارتأت الدائرة تنظيم سلسلة «حوارات الابتكار الاجتماعي»، التي تُعد سلسلة توعية وتثقيفية، تستقطب نخبة من روّاد الابتكار الاجتماعي في العالم.