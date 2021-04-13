انطلاق «90 دقيقة من المعرفة التربوية»

الشارقة (وام)

نظم المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي أمس الأول، الجلسة الأولى الافتراضية من سلسلة «90 دقيقة من المعرفة التربوية»، تحت عنوان: «مدارس المستقبل».

وأكدت مهرة المطيوعي، المدير العام للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي، أهمية استيعاب التسارع الذي حدث في التوجه نحو التكنولوجيا، واستثمارها في ضمان عملية التعلم، مشيرة إلى أن الدراسات الاستشرافية لمستقبل التعليم تتنبأ بسيناريوهات يغيب عنها التعليم التقليدي، ما سيؤثر بذلك على جميع مكونات البيئة المدرسية، بما يدعم أنواع التعلم المستقبلية التي نتجت عن الجائحة أو سوف تظهر بعدها بشكل يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

وأشار الدكتور إبراهيم الحجري، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى الجهود التي تقوم بها الكلية بطرح برامج متخصصة بتطوير الكفاءات المهنية للقيادات المدرسية، حيث إن الواقع والتطور الحاصل في مجال التعليم، يحث على تغيير وتطوير النظرة المستقبلية للمدارس وآليات عملها.

وعرضت كلودين هباك، الأستاذ المشارك في قسم الإرشاد والتربية الخاصة وعلم الأعصاب بكلية الإمارات للتطوير التربوي، ورقتها بعنوان: «مدارس المستقبل»، التي كونت تصوراً حول مدارس المستقبل، وتم بعد ذلك من خلال جلسة تحاورية، قادتها الدكتورة هنا غالي طرح الآراء، وتبادل الخبرات من الخبراء المشاركين في الجلسة.

يشار إلى أن تنفيذ وتنظيم هذه السلسلة يعكس التعاون المشترك والمستمر بين المركز الإقليمي للتخطيط التربوي والمؤسسات التربوية والتعليمية، في إطار شراكات استراتيجية يسعى المركز من خلالها لتقديم الدعم والمساندة للأنظمة التعليمية والعاملين فيها في الدول العربية، من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، وتبني السياسات التعليمية الداعمة لتطوير التعليم.