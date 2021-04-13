4 طلاب يبتكرون «المختبر الافتراضي» بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

ابتكر 4 طلاب من أم القيوين «مختبراً افتراضياً» يقدم حلولاً لإنشاء مختبرات افتراضية، يتم توظيفها في التعليم «عن بعد»، وتساعد طالب العلم في اكتساب المهارات العليمة خلال فترة جائحة كوفيد 19. وقالت المعلمة منال محمد: إن الطلاب شاركوا في مسابقة «هاكاثون الإمارات 4»، التي تنظمها سنوياً هيئة تنظيم الاتصالات في دبي، وفازوا ضمن أفضل 10 فرق على مستوى دبي، لافتةً إلى أن المسابقة عبارة عن سباق يجمع بين المبرمجين وطلاب المدارس والجامعات والمؤسسات المجتمعية، من أجل إنتاج حلول ابتكارية بتكنولوجيا العصر الحديث، والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية. وأضافت أن الفريق يضم دانة إبراهيم، وأمل حسين، طالبتين بالصف السابع وعضوتين بفريق الهلال الطلابي بمدرسة السلمة للحلقة الثانية والتعليم الثانوي بأم القيوين، والمبرمج محمد عبدالحميد والمهندسة ريم عبدالحميد، مشيرةً إلى أن «المختبر الافتراضي» يتمثل في ابتكار تطبيق هاتف، يتم فيه توظيف الواقع المعزز والمكعب المدمج ونظارة «VR»، بحيث يتم إجراء التجارب افتراضياً، باستخدام التطبيق والنظارة والمكعب المدمج، والتواصل عبر برامج التواصل الافتراضية «تيم زوم».