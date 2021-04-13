اليوم.. بدء دورة حمدان بن راشد للمسابقة الدولية للقرآن

دبي (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من المسابقة الدولية للقرآن الكريم، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وصرح المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن المسابقة ستنطلق هذا العام بمشاركة أبناء الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن تم اعتمادهم رسمياً من الجهات المختصة في بلدانهم كممثلين لها في المسابقة.

وأعرب بوملحة عن أمله أن تخرج هذه الدورة الاستثنائية التي تحمل اسم فقيد الإمارات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، كمثيلاتها من الدورات السابقة بالصورة والسمعة الطيبة والمتميزة.

وأشاد بالرعاية الكبيرة والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤسس وراعي الجائزة رعاه الله، ولما يقدمه سموه من دعم سخي للجائزة لمواصلة مسيرتها المتميزة في خدمة كتاب الله ورعاية وتكريم حفظته.

وأشار بوملحة، إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين والعاملين بالقطاعين العام والخاص والجمهور الكريم، الحضور طيلة أيام المسابقة للاستماع إلى التلاوات الطيبة والتنافس الشريف على حفظ كتاب الله عز وجل. ويشهد اليوم الأول للمسابقة مشاركة متسابقين من 4 دول، وهم: المتسابق محمد سار محمد طيب ممثلاً لدولة غامبيا، والمتسابق آدم محمد دجيمي من جمهورية الكاميرون، والمتسابق مزمل أحمد محمد أحمد من جمهورية السودان، والمتسابق محمد الأمين أحمد اخطيره من الجمهورية الموريتانية الإسلامية.