العين تستقبل الشهر الكريم بـ 400 وحدة ضوئية

محمد البلوشي (العين)

احتفاء بشهر رمضان المبارك، قامت بلدية مدينة العين بتزيين الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والدوارات، بأكثر من 400 مجسم ووحدة ضوئية مستوحاة من روحانية الشهر الفضيل.

وأشارت المهندسة ناهد الظاهري، مدير مشروع الزينة ببلدية مدينة العين، إلى أنه تم التركيز في مشروع تزيين المدينة على التقاطعات والشوارع الرئيسة والحيوية، كشوارع وسط مدينة العين والمركز الإداري ومنطقة زاخر وعدد من الدورات مثل دوار البلدية ودار توام ودوار مكتبة زايد ودوار مستشفى العين، وذلك لإضافة لمسة جمالية تدخل البهجة على المواطنين والمقيمين.

وأضافت الظاهري: جاء اختيار الأشكال والتصميم لأعمال الإنارة وفقاً لتشكيلات هندسية مستوحاة من الفن العربي والزخارف الإسلامية والمساجد، بالإضافة لاستخدام الهلال في التصاميم، حيث اعتمدت أغلب التشكيلات الهندسية الضوئية على عبارات التهاني ورموز الشهر الفضيل مثل شهر الخير وشهر مبارك، بالإضافة إلى عبارات رمضان كريم باللغة الإنجليزية والزخارف بألوان متنوعة لإضفاء المزيد من البهجة والجمال على ميادين المدينة، وتنوعت الألوان المستخدمة في الإنارة بين الأبيض والذهبي والأخضر.

وتحرص بلدية مدينة العين في جميع المناسبات الدينية والوطنية على مشاركة المجتمع المناسبات السعيدة، حيث جاءت زينة هذا العام لتتناسب مع أجواء وقيم هذه المناسبة، وستبقى مدينة العين متألقة بالأنوار طوال أيام شهر رمضان الكريم لتعكس الوجه الحضاري، وتجسد معاني وقيم وروحانية المناسبة والعادات والتقاليد الوطنية.

كما حرصت البلدية على استخدام أنواع للتوصيلات الكهربائية من مواد ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية، حرصاً على سلامة الجمهور والممتلكات، حيث تم الاعتماد على توصيلات مصنوعة من مواد ترتفع فيها معدلات الأمان، والقدرة على تحمل جميع العوامل المناخية، بما في ذلك مصابيح الزينة والتشكيلات الضوئية.