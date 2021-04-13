«وفر» ينظم ورشة حياة صحية في رمضان

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، متمثلة في برنامج «وفر» للخصومات، ورشة عبر منصاتها الافتراضية، بعنوان: «معاً نحو حياة صحية في رمضان».

تناولت السلوكيات الصحية والغذائية من الفطور إلى السحور، وأهمية الأنشطة البدنية والحركية للأفراد، وضرورة تعويض السوائل المفقودة خلال وقت الصوم، والآثار السلبية الناجمة عن قلة الحركة، والتعرف على التأثير الإيجابي للصيام على صحة الأسرة وتقوية الجهاز المناعي.

وقــــدّم الورشـــة كل من الدكتــــور وسيـــــم البيومي أخصائي التغذية بمـــــــركـــــز الوزن المثالـــــي الطبــــي المشــــارك في برنامج وفـــــر، والكابتن النقيب خميس محمد المهيري من القيادة العامة لشـــرطة الشارقة ومدرب اللياقة البدنية.