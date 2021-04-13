دراجات نارية لمراقبة طرق رأس الخيمة خلال رمضان

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلق العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، عدداً من الدراجات النارية المخصصة لمراقبة الطرق، وتوجيه النصائح والإرشادات للالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، والامتثال بالتعليمات الصادرة التي تهدف إلى ضمان سلامة الأرواح والممتلكات خلال رمضان.

وأكد الحميدي حرص القيادة على تعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق على مستوى إمارة رأس الخيمة، وتجسيدها لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وذكر أن الجهود متواصلة لتكثيف التواجد الميداني خلال شهر رمضان المبارك في كافة الطرق والميادين والتقاطعات الداخلية والخارجية وفي الأسواق وأمام دور العبادة والمساجد لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرق، وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية وتوفير الانسيابية في الحركة المرورية ومنع تكدس المركبات على الطريق وفك الاختناقات في الطرق التي ستشهد كثافة أعداد المركبات.

ولفت إلى أن الدراجات النارية تعمل بجانب تواجد الدوريات المرورية ودوريات التعقيب لمراقبة وتأمين الطرق، خاصة مع الظروف التي رافقت انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وما تبعها من قواعد يجب الالتزام بها للمساهمة في إبقاء المجتمع آمناً وصحياً، فضلاً عن جاهزية غرفة الطوارئ لاستقبال كافة البلاغات المهمة على الرقم «999» ولأي استفسارات عامة غير الطارئة على الرقم «901».