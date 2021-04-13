«إصلاحية دبي» تحدد مواعيد زيارة النزلاء

دبي (الاتحاد)

هنأت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي المواطنين والمقيمين والزوار في كافة أنحاء الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي عن بعد بين النزلاء وذويهم خلال شهر رمضان الفضيل، داخل الدولة وخارجها، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، خلال أوقات العمل الرسمية، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية من الإصابة بفيروس كوفيد - 19.

وقال: إن الخدمة تم إطلاقها العام الماضي تزامناً مع بدء جائحة كورونا، التي أدت إلى حدوث حظر في حركة الطيران العالمية، وحركات إغلاق في العديد من الدول. وحرصاً من شرطة دبي على تمكين النزلاء من التواصل مع ذويهم، أطلقت خدمة التواصل المرئي عن بعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم، كمبادرة إنسانية تهدف إلى تمكينهم من التواصل الدائم مع عائلاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها.