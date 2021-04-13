خصم 50% على المخالفات العامة في رأس الخيمة خلال رمضان

أطلقت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة مبادرة جديدة لتخفيض المخالفات العامة بنسبة 50% طوال شهر رمضان المبارك.

وذكرت الدائرة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لإدخال السعادة على متعامليها وأفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل لتسديد قيمة المخالفات المسجلة ضدهم.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من المخالفة توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة.