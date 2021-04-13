الوطني للأرصاد: طقس الغد غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً الى متوسط ويحدث المد الأول عند 14:51 والمد الثاني عند 02:31، الجزر الأول عند الساعة 08:36 والجزر الثاني عند الساعة 20:13 وفي بحر بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند 11:38 والمد الثاني عند الساعة 22:39، والجزر الأول عند الساعة 17:05 والجزر الثاني عند الساعة 05:19.