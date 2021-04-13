منطقة الظفرة تتزين احتفاء بشهر رمضان

قامت بلدية منطقة الظفرة احتفاء بشهر رمضان المبارك بتزيين الشوارع الرئيسة ومداخل المدن على مستوى المنطقة، وذلك من خلال تركيب أكثر من 600 لوحة مضيئة ومجسمات ثنائية وثلاثية الأبعاد مستوحاة من التراث الإماراتي والفن المعماري الإسلامي، وذلك لتعزيز القيم الروحانية، ونشر السعادة بين أفراد المجتمع، وإضفاء لمسة جمالية على شوارع المنطقة، وتحفيز الرقابة الفعالة على المظهر العام.

تضمنت أعمال الزينة تشكيلات مستمدة من الطراز الإسلامي، وثقافة دولة الإمارات عبر تركيب زينة بنظام «LED» الموفر للطاقة الكهربائية، وحرصت البلدية على أن تكون المواد المستخدمة في أعمال الزينة مصنعة من مواد صديقة للبيئة بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تزيين الشوارع ومداخل المدن كل عام بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.