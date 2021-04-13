4 آليات تسهل مساهمة المتبرعين في حملة «100 مليون وجبة» لإطعام الطعام في 20 دولة

أعلنت حملة «100 مليون وجبة» أربع آليات للتبرع لتسهيل مساهمة الأفراد والمؤسسات وكافة فئات المجتمع في الحملة الأكبر من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام في شهر رمضان، وتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة في 20 دولة في الدولة والمجتمعات الأقل دخلاً حول العالم، والتي تغطيها الحملة من باكستان شرقاً وحتى غانا غرباً وفي القلب منها العالم العربي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام في شهر رمضان المبارك. تتيح «حملة 100 مليون وجبة» للجميع داخل الدولة وخارجها من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال والأفراد وفئات المجتمع، المساهمة في دعم الحملة من خلال قنوات متعددة للتبرع والمساهمة في مواجهة الجوع الذي يعانيه في عالم اليوم أكثر من 820 مليون شخص.

وتدعم الحملة الجهود العالمية لمكافحة الجوع بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، وتغطي 20 دولة من بينها السودان ولبنان والأردن وباكستان وأنغولا وأوغندا ومصر، فيما يعاني أكثر من 52 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الجوع، أغلبهم من النساء والأطفال.

الموقع الإلكتروني.

وتوفر الحملة التي تنظمها وتشرف عليها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتنفذها مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، أربع آليات معتمدة للتبرع، الأولى من خلال الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae، حيث يمكن لأي فرد أو مؤسسة أو شركة أو رجل أعمال المساهمة بالقيمة النقدية لأي عدد من وجبات الطعام التي يريد التبرع بقيمتها.

الرسائل النصية.

كما يمكن للراغبين بالتبرع عبر الرسائل النصية لـ «حملة 100 مليون وجبة» إرسال كلمة وجبة /أو meal باللغة الإنجليزية/ على شكل رسالة نصية SMS عبر أرقام محددة على شبكتي «دو» و«اتصالات» في الإمارات، بحيث يتم من خلالها شراء عدد معين من وجبات الطعام. ويمكن التبرع للحملة كذلك من خلال إرسال كلمة وجبة /أو Meal باللغة الإنجليزية/ على شكل رسالة نصية SMS لأرقام محددة على شبكتي «دو» و«اتصالات» في الإمارات، بحيث يتم من خلالها شراء عدد معين من وجبات الطعام على النحو التالي:. - إرسال كلمة «وجبة» Meal في رسالة نصية SMS للرقم: 1034 للتبرع بـ 10 وجبات بقيمة 10 دراهم. - إرسال كلمة «وجبة» Meal في رسالة نصية SMS للرقم: 1035 للتبرع بـ 50 وجبة بقيمة 50 درهم. - إرسال كلمة «وجبة» Meal في رسالة نصية SMS للرقم: 1036 للتبرع بـ 100 وجبة بقيمة 100 درهم. - إرسال كلمة «وجبة» Meal في رسالة نصية SMS للرقم: 1037 للتبرع بـ 300 وجبة بقيمة 300 درهم. - إرسال كلمة «وجبة» Meal في رسالة نصية SMS للرقم: 1038 للتبرع بـ 500 وجبة بقيمة 500 درهم. الحساب المصرفي. ويمكن التبرع لـ «حملة 100 مليون وجبة» عن طريق الحساب المصرفي المخصص للحملة في بنك دبي الإسلامي على:. حساب: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. - رقم الحساب: 001-520-9778152-01- رقم IBAN: AE08 0240 0015 2097 7815 201- رقم Swift Code: DUIBAEAD مركز الاتصال. ويتاح أيضاً للراغبين بالتبرع التواصل مع مركز الاتصال الخاص بحملة «100 مليون وجبة» على الرقم الهاتفي المجاني: 8004999 أو البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae لتقديم مساهماتهم النقدية التي تتيح شراء مكونات الوجبات وتوصيلها إلى مستحقيها، حيث سيكون موظفو مركز الاتصال في استقبال اتصالاتهم وتبرعاتهم عبر الهاتف المباشر.

وتتيح قنوات التبرع المتنوعة التي توفرها حملة 100 مليون وجبة توجيه العمل الخيري والإنساني في شهر رمضان المبارك، إلى المجتمعات الأشد حاجة للدعم والعون والإغاثة، ومساندتها في تغطية حاجة أساسية رئيسة هي الحصول على الغذاء. كما تشكل خيارات التبرع المتاحة للجمهور والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، استجابة لحس التضامن الإنساني والأخوة والتعاضد والتكاتف في وجه التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية الأقل دخلاً، والتي تنعكس سلباً على فرص التنمية فيها.

برنامج الأغذية.

وتتعاون «حملة 100 مليون وجبة» مع برنامج الأغذية العالمي لتوزيع جزء من المساهمات التي تتلقاها الحملة من المؤسسات والشركات والأفراد في دولة الإمارات على المحتاجين والأسر المتعففة التي تعاني من الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الهشة ضمن 20 دولة تغطيها الحملة. ويأتي هذا التعاون ليكرّس موقع دولة الإمارات ضمن قائمة المانحين الخمس الكبار لبرنامج الأغذية العالمي، ويرسخ ثقافة العطاء والبذل التي تتبناها كافة فئات المجتمع بدولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، استكمالاً لنهج العمل الخيري والإنساني الذي كرسته قيادة الدولة على مدى خمسة عقود من تأسيس اتحادها.

الشبكة الإقليمية

وتنسّق حملة 100 مليون وجبة مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، المنظمة غير الربحية التي انطلقت من المدينة الإنسانية العالمية بدبي بدولة الإمارات عام 2013، بهدف تولي مهام توزيع طرود الطعام والمواد الغذائية في مختلف الدول التي تغطيها الحملة، خاصة أنها تضم عشرات بنوك الطعام التي توفر الشبكة اللوجستية المطلوبة لتوصيل طرود الغذاء للمحتاجين والأسر المتعففة في 20 دولة. شراكة. وتدعم «حملة 100 مليون وجبة» مجموعة من الشركاء من الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية والمؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية المعنية في دولة الإمارات، لضمان تحقيق الحملة أوسع مشاركة مؤسسية وجماهيرية، ترسيخاً لقيم شهر التراحم والتكافل والتضامن الإنساني مع المحتاجين. بديل عملي. وتشكل «حملة 100 مليون وجبة» التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتنفذها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك استجابةً عملية لتحدي الجوع وسوء التغذية الذي تواجهه العديد من المجتمعات الأقل دخلاً حول العالم، بما يوفر الدعم الغذائي للأفراد والأسر والمجتمعات التي تعاني سوء التغذية وشح الغذاء، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. وتشكل الحملة مبادرة توعوية تفاعلية لتغيير ممارسات هدر الطعام عالمياً والتعريف بآليات توفير الدعم الغذائي كبديل عملي لهدر ثلث الطعام عالمياً كل عام بما يعادل 1.3 مليار طن سنوياً، وبقيمة تساوي 2.6 تريليون دولار.