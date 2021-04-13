«الصحة» تعلن تقديم 118,805 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 118,805 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 9,156,728 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 92.58 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».