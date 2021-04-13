«طوارئ وأزمات الشارقة» تعلن إجراءات محدثة للقادمين عبر مطار

أعلن الفريق المحلي للطوارئ ‏والأزمات والكوارث في الشارقة عن إجراءات محدثة للركاب القادمين عبر منفذ مطار الشارقة الدولي، بإلزامية الفحص المسبق لـ«كوفيد - 19» /بي سي آر/ قبل القدوم للدولة بمدة لا تتعدى 72 ساعة من موعد السفر التي كانت مدة صلاحيتها سابقاً 96 ساعة، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد مرور خمسة أيام من نشره. واشترطت الإجراءات المحدثة أن تكون نتيجة الفحص سلبية وإعادة إجراء الفحص المخبري /بي سي آر/ عند الوصول إلى منافذ إمارة الشارقة. وتأتي الإجراءات والاشتراطات المحدثة للقادمين عبر مطار الشارقة الدولي، انطلاقاً من حرص الإمارة على الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وفق الإجراءات والاشتراطات الصحية التي تضمن التصدي لانتقال فيروس كورونا. وتتضمن التعليمات الصادرة عن الفريق المحلي للطوارئ ‏والأزمات والكوارث في الشارقة إجراء الفحص المخبري /بي سي آر/ قبل السفر للمغادرين في غضون 72 ساعة من تاريخ السفر للوجهات التي تتطلب ذلك، والتقيد بالإجراءات الوقائية المتبعة بدول المقصد، مع ضرورة وجود التأمين الصحي عند السفر للخارج.