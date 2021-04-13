حمدان بن زايد وطحنون بن محمد وهزاع بن زايد يهنئون رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام

أبوظبي (وام)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأعرب سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة بعنايته، وأن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يمن على شعب دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

كما هنأ سموه، بهذه المناسبة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهم، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات، ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

كما هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.

كما رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة عليهم بالخير واليمن والبركات.