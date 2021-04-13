سفير إندونيسيا لـدى الدولة: الإمارات تملك رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل

أبوظبي (وام)

أكد حسين باقيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تطوراً مذهلاً على مدار 5 عقود وأضحت واحدة من أكثر دول العالم تقدماً وذلك بفضل ما يمتلكه قادتها من رؤية استراتيجية فريدة تقوم على استشراف المستقبل وتتطلع دائماً للإنجازات في المجالات كافة.

وقال «إن دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا وقيادتي البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة ويتطلعان دائماً إلى تنميتها وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة». وأضاف:«اليوم نستطيع أن نستشعر قوة العلاقة بين البلدين وقادتها مع احتفائنا بافتتاح طريق الشيخ محمد بن زايد في إندونيسيا والذي يعد أطول طريق مرتفع وأول طريق سريع ذا طابقين في إندونيسيا حتى الآن».

وقال:« شهدنا العام الجاري وضع حجر أساس مسجد «الشيخ زايد» في مدينة «سولو» بإقليم جاوا الوسطى مسقط رأس فخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.. ونفتخر أيضاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببناء مسجد في حي السفارات في أبوظبي يحمل اسم فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة وإطلاق اسم فخامته على شارع المعارض «سابقاً» أحد أهم شوارع العاصمة أبوظبي وذلك تقديراً لصداقته المتينة مع دولة الامارات ولجهوده في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين». وحول إعلان دولة الإمارات مؤخراً استثمار 10 مليارات دولار - من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة - مع هيئة الاستثمار الإندونيسية التي تعد الصندوق السيادي الإندونيسي، نوه إلى أن هذا الاستثمار الكبير يعكس علاقة ثنائية وثيقة للغاية بين البلدين وقيادتيهما مؤكداً أنه سيعزز المنافع المتبادلة للتعاون التجاري ويزيد القدرة التمويلية في تنمية القطاعات المختلفة في إندونيسيا. وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين... أوضح إن التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا تجاوز نحو 16 مليار دولار على مدار 5 سنوات خلال الفترة من عام 2016 وحتى العام 2020. وأكد سعادته أن دولة الإمارات تعد مركزاً مهماً لسوق الشرق الأوسط وقال:« نتطلع إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى الدولة خلال الفترة المقبلة».

وحول أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين قال السفير الإندونيسي إن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل تواصل مشاريعها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة بإندونيسيا حيث دشنت بالتعاون مع شركة الكهرباء الإندونيسية أكبر محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة 145 ميجاوات في جنوب شرق آسيا وتقع في سيراتا غرب جاوة، ومنذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة في أبوظبي في يناير 2020 يسير المشروع في المسار الصحيح.

وأضاف «أن المشاريع التي تنفذها «مصدر» الشركة الإماراتية الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً تسهم في توفير خدمات متقدمة وكذلك فرص عمل لأبناء إندونيسيا». وأوضح أنه «في الوقت الحالي أبدت «مصدر» اهتمامها بتقديم مشروع طاقة متجددة بسعة 1 جيجاوات في إندونيسيا وستتماشى هذه المبادرة مع هدف الحكومة الإندونيسية لتحقيق 23% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2025 كما إن هناك بعضاً من مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة بالإضافة إلى مشاريع أخرى متجددة يتم تقديمها إلى مصدر من الجانب الإندونيسي.

وعن التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة «كوفيد - 19»... قال السفير الاندونيسي إن البلدين يعملان عن كثب لاحتواء تداعيات هذا الفيروس وهناك تعاون على صعيد تبادل الخبرات العلمية والطبية.

وأكد أن دولة الإمارات بادرت بتسيير طائرات مساعدات طبية إلى إندونيسيا لدعم جهودها في مواجهة المرض كما تعد إندونيسيا مصدراً مهماً لتوريد المواد الغذائية للدولة خلال فترة الجائحة.

وتوجه حسين باقيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة اليوبيل الذهبي للاتحاد والاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الدولة.

وأضاف أن دولة الإمارات حققت إنجازات مهمة خلال العام الماضي منها على سبيل المثال وصول مسبار الأمل إلى مداره بنجاح حول كوكب المريخ والأنموذج الإماراتي الرائد في مواجهة «كوفيد - 19».

وأشار السفير الإندونيسي على مدار 5 عقود حققت دولة الإمارات تطوراً مذهلاً لتصبح واحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم وذلك بفضل الرؤية الاستراتيجية الفريدة للقيادة والتطلع دائماً إلى تحقيق الإنجازات النوعية للدولة في المجالات كافة. وعبر حسين باقيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة عن التطلع إلى روابط أقوى وأوثق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن جمهورية إندونيسيا تتطلع إلى مشاركتها في معرض أكسبو 2020 دبي الحدث العالمي البارز الذي يعد فرصة مثالية لإندونيسيا لعقد الشراكات مع مختلف البلدان ودعم الجهود العالمية من أجل تحقيق الازدهار والتنمية في المجتمعات.