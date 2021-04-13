سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على أنشطة مجمع القرآن الكريم ومرافقه

الشارقة (وام)

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية مجمع القرآن الكريم بالشارقة الذي يعد ثروة قيمة، ويحتوي على العديد من الكنوز القرآنية، ويستقطب المهتمين بعلوم القرآن. وقال إن المجمع بمختلف مرافقه وتنوعها يتيح فرصة الاطلاع على أنواع وتاريخ القراءات وأبرز القراء على مستوى الوطن العربي، إلى جانب الجهود التي يبذلها لتخريج طلاب يحملون الإجازات القرآنية بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمها المجلس أمس إلى المجمع بحضور أعضاء المجلس الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس» ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.

وأعرب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن تقديره لجهود جميع القائمين على المجمع في الحفاظ على هذا الكنز القرآني الذي يشكل منارة علمية دينية متميزة، لافتاً إلى أن المجمع ليس مجرد متحف يأخذ الزائر في جولة عبر مختلف المخطوطات والصور إنما هو مبنى متكامل المرافق ويحتوي على عدد من الأنشطة للمهتمين بالقرآن الكريم وعلومه.

وقدم الشيخ شيرزاد عبدالرحمن طاهر، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة، شرحاً عن المجمع وطريقة تصميمه وبنائه والمعايير التي تم اختيارها، موجهاً شكره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم الكبير الذي يوليه سموه للمجمع بتوفير المخطوطات والقصاصات النادرة.

جولة

شملت الجولة زيارة المكتبة العلمية ومتحف تاريخ كتابة المصاحف ابتداء من القرن الأول إلى القرن الخامس عشر الهجري ومتحف نوادر المصاحف وأعلام القرآن عبر التاريخ، كما زار متحف مشاهير القراء الذي يعرض مقتنيات أشهر القراء من دول العالم العربي ومتحف كسوة الكعبة وستائر الحجرة النبوية الشريفة، واستعرض المجمع فيديو في قسم الكون والإنسان في القرآن يتحدث عن ارتباط الكون، وأبرز الآيات القرآنية التي تتحدث عن خلق الكون.