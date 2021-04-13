شرطة أبوظبي تطلق «شهرُنا طاعة والتزام»

أبوظبي (الاتحاد)

تُطلق القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة توعية إعلامية شاملة، خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «شهرُنا..طاعة والتزام»، لتعزيز وعي أفراد المجتمع، بمختلف التدابير الوقائية التي من شأنها ضمان سلامة الجمهور، وتعكس المظهر الحضاري للمجتمع. ودعت مديرية المرور والدوريات السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة، على الطرق، والخروج قبل وقت كافٍ، من موعد الإفطار، تجنباً للازدحام، والحوادث المرورية، وأكدت ضرورة عدم الوقوف العشوائي، بالقرب من المساجد، خلال صلاة العشاء والتراويح، والتسبب في عرقلة حركة السير والمرور، داعيةً للحفاظ على قيم الشهر الكريم، بإعطاء المشاة حقهم في العبور، والالتزام بالإجراءات والتعليمات عند وصول النقاط الأمنية، عند مداخل إمارة أبوظبي خاصة وقت الإفطار.