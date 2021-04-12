سيف بن زايد يشهد التمرين الاستراتيجي "سديم" في موقع "إكسبو 2020" ومطار آل مكتوم بدبي

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، فعاليات التمرين الاستراتيجي "سديم" الذي نفذته القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب "إكسبو 2020 دبي" وشركائهما الاستراتيجيين، ظهر اليوم في موقع اكسبو ومطار آل مكتوم الدولي بدبي.

وتفقد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سير عمليات وإجراءات التعامل مع السيناريوهات المختلفة، واطلع على سرعة الاستجابة مع الحوادث الطارئة من قبل كافة الفرق الميدانية والإدارية، وآلية التقييم الشامل لمختلف مراحل التمرين والتعامل معها وصولاً إلى النتائج وانتهاء مختلف العمليات.

وزار سموه غرفة العمليات المشتركة في مكتب إكسبو 2020 دبي، واستمع إلى شرح مفُصل حول مُجمل العمليات والجهود المشتركة لفرق العمل ونتائج ومُخرجات تقييم التمرين الاستراتيجي، إلى جانب زيارة مركز المتطوعين الذي يُقدم التدريب إلى كافة المتطوعين الراغبين في أن يكونوا جزءا من حدث إكسبو 2020 دبي العالمي.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لكافة المشاركين متمنياً الاستفادة القصوى من مثل هذه التمارين التي تعزز الجاهزية والاستعداد، ورفع مستوى أداء الفرق المشاركة في التمرين والتعامل بحرفية عالية مع الأحداث الطارئة.

وأثنى سموه على جهود المشاركين في التمرين من جميع الجهات المدنية والأمنية والعسكرية والخدمية، وحثهم على مضاعفة الجهود لتعزيز مسيرة الأمن والأمان، وتوفير الحماية والسلامة لجميع الزائرين لهذا الحدث العالمي.

يأتي التمرين في إطار الاستعداد لاستضافة الحدث العالمي "إكسبو2020 دبي" ويهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع سيناريوهات الحوادث الطارئة بحرفية ومهنية عالية عبر تحقيق التنسيق الشامل مع كافة الشركاء، وسرعة الاستجابة مع البلاغات الطارئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز الأمن والأمان وتحقيق السلامة العامة للزوار والمشاركين في "إكسبو2020 دبي" الذي ستنطلق فعالياته في شهر أكتوبر المُقبل.

حضر فعاليات التمرين، الذي شارك فيه 72 فريقا من القطاعات المحلية والاتحادية، الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، والقادة العامون للشرطة بالدولة، والمدراء العامون وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية.

كما حضره العميد ركن مسلم محمد الراشدي من القيادة العامة للقوات المسلحة حرس الرئاسة، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومحمد سلطان الزعابي من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وعبيد سيف المهيري، وعلي عتيق الحمادي من الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين من داخل الدولة وخارجها.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: "بينما نستعد في إكسبو 2020 دبي للترحيب بشعوب ودول العالم، في أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فإن تدريبات اليوم تعزز جاهزيتنا لاستضافة احتفال عالمي استثنائي حين نفتح أبوابنا في أكتوبر المقبل .. كل الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه المستمر وتوجيهاته بضرورة التعاون الكامل بين كافة الجهات الأمنية الاتحادية والمحلية لضمان أن تكون إجراءاتنا الأمنية مواكِبة لأعلى المعايير الدولية للأحداث العالمية".

من جانبه، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن التمرين يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب اكسبو 2020 دبي وشركائهما على تعزيز الجاهزية العالية من قبل مختلف الفرق استعداداً للحدث العالمي الذي سيكون محط أنظار العالم، مشيرا إلى أن التمرين يهدف إلى اختبار الإجراءات والمعايير المعتمدة وذات الصلة بالحفاظ على المستوى العالمي الذي تتمتع به إمارة دبي ومعالمها ومرافقها العامة من ناحيتي الأمن والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات المعنية من الجهات الأمنية المختلفة والشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الجاهزية التامة وسرعة الاستجابة في مختلف البلاغات ومراجعة كافة نقاط التحسين.

وقال معاليه إن هذا التمرين الهام يُسهم في رفع الكفاءات لكافة الكوادر البشرية وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة للتعامل مع الحوادث الطارئة ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها بحرفية عالية وعبر استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية في إدارة العمليات والتعامل مع مختلف السيناريوهات والفرضيات، مشيداً بالمستوى المتقدم والمهنية العالية التي أبدتها مختلف الفرق من كافة الجهات المشاركة في التمرين أثناء القيام بالمهام الملقاة على عاتقها وقدرتها على التنسيق العالي مع كافة الشركاء.

وحول التمرين، أكد اللواء علي عبدالله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن التمرين يُعتبر تمريناً شاملاً تشارك فيه كافة الجهات العاملة في إكسبو 2020 دبي سواء المحلية أو على مستوى اتحادي من القوات المسلحة وحرس الرئاسة ووزارة الداخلية والدفاع المدني وغيرها.

وأشار اللواء الغيثي إلى أن التمرين يحقق مجموعة من الأهداف الهامة التي تدعم تحضيرات استضافة إكسبو 2020 دبي، وأبرزها قياس مدى فعالية خطط الفرق التخصصية والميدانية في الموقع، وقياس مدى سرعة الاستجابة مع الحوادث الطارئة، ومعرفة مدى قُدرة الأنظمة المُستخدمة في موقع إكسبو وفعاليتها، مؤكداً أن التمرين الضخم يساهم في رفع مستوى الاستعداد لكافة الفرق للتعامل مع كافة السيناريوهات المستقبلية الطارئة، وتطوير وتمكين أصحاب القرار على مختلف المستويات لاتخاذ القرارات السريعة والصحيحة، واختيار أفضل الخطط، وضمان قدرة القيادات المشاركة على كافة المستويات على التخطيط والتحضير لإدارة الأزمات والتنسيق وتبادل المعلومات وتطوير الإجراءات المشتركة والوقوف على أفضل نقاط التحسين، لافتاً إلى أن كافة خطوات التمرين وإجراءات التعامل مع السيناريوهات خضعت إلى تقييم من قبل خبراء تقييم داخليين وخارجيين.

من جانبه، أثنى العميد أوليفين باكيت من الشرطة الوطنية الفرنسية، الذي شارك وحضر فعاليات التمرين، على حرفية كافة الفرق من مختلف الجهات في التعامل مع السيناريوهات المختلفة، مشيراً إلى أن تجربة التمرين كانت ممتازة في التحضير للتعامل مع كافة السيناريوهات سواء عبر الجانب النفسي أو الاداري أو الميداني لكافة الفرق وهو ما يدعم التعامل مع مختلف الحوادث المستقبلية بحرفية عالية وفي أي وقت.