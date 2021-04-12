حملات مكثفة على محال الخضار والفاكهة في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كثفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة الزيارات الميدانية الموجهة إلى أسواق الخضار والفاكهة المتواجدة في الإمارة، وذلك للتحقق من استيفائها كافة اشتراطات الصحة العامة والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كوفيدـ 19.

ووجهت الإدارة المراقبين الميدانيين بهدف التحقق من جملة الاشتراطات خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل وازدياد عمليات الشراء المقدمة من قبل المستهلكين على اختلافهم لتقديم أفضل وأجود أنواع المنتجات.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»:إن الإدارة كثفت اليومين الماضيين حملات التفيش الميدانية الموجهة إلى كافة محال وأسواق بيع الخضار والفاكهة المنتشرة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة بهدف التحقق من جودة أنواع المنتجات والأصناف المطروحة أمام المستهلكين.

وذكرت أن الحملات ستركز على جانب التحقق من التزام تلك المنشآت بكافة اشتراطات الصحة العامة والأخرى المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كوفيدـ 19، والتي تم تعريفهم بها للدعوة نحو تطبيقها دون الإخلال بها والتعرض إلى الإنذارات والمخالفات أو الإغلاق بحسب نوع المخالفة المرصودة وحجمها.

وأشارت إلى أن الإدارة تمكنت خلال الشهرين الماضيين من تنفيذ حملات ميدانية وجهت إلى شبرات عرض الخضار والفاكهة المحلية الموجودة تحت الجسر والأخرى الموجودة في سوق النخيل بهدف إحكام الرقابة عليها، حيث كشفت الحملة عن تحرير ما يقارب 30 مخالفة نتيجة عدد من الأسباب.

وذكرت أن تلك المخالفات المحررة تمثلت في عدم الالتزام ببيع الخضار المحلية فقط في السوق في مخالفة للتصريح الممنوع وعدم تقيد البعض بإتباع الطرق المتعارف عليها والصحيحة في العرض السليمة للمنتجات المقدمة للمستهلكين و عدم أهتمام البعض بالنظافة وعمليات التعقيم في بعض من تلك الشبرات وغيرها التي تم الأخذ بها بعين الاعتبار للدعوة نحو تصحيح أوضاعها.

وكشفت الطنيجي أن أسواق الخضار والفاكهة في إمارة رأس الخيمة تعتبر من أهم منافذ البيع التي تقدم التشكيلة المتنوعة للخضار المختلفة التصنيف، والتي تزود المستهلكين بأهم احتياجاتهم الأساسية منها، لافتة إلى أن الأسواق تمكنت خلال الشهرين الماضيين من استقبال ما يقارب 1.235.270 كيلو جراماً من الخضراوات المحلية، الأمر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي من الأنواع والأصناف المختلفة طوال العام.