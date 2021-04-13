«100 مليون وجبة» شبكة أمان للملايين

آمنة الكتبي (دبي)

تشكل «حملة 100 مليون وجبة» استجابة عملية لأحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، والذي يتمثل بالجوع وسوء التغذية، وتهدف للتصدي لهذه المشكلة الملحّة، بما ينعكس إيجاباً على تخفيف معاناة الأفراد والأسر وتحسين صحة المجتمع ووقايته من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، وتسريع وتيرة النهوض والتعافي من جديد في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بعد تأمين الحاجة الأساسية المتمثلة بالغذاء، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتعاون البشرية من أجل تحقيقها. كما تدعم الحملة الجهود الدولية لمكافحة الجوع وتغطي أكثر من 20 دولة، من بينها السودان ولبنان والأردن وباكستان وأنغولا وأوغندا ومصر وغيرها، وتنطلق حملة 100 مليون وجبة من قيم مواساة الجائعين ودعم المحتاجين التي يحملها شهر رمضان المبارك الذي تتزامن الحملة معه، لتدعم الجهود العالمية للحد من مشاكل الجوع وسوء التغذية التي يعاني منها أكثر من 820 مليون شخص في العالم، في الوقت الذي ترتبط فيه 45% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة بسوء التغذية، فيما يموت طفل كل 10 ثوان بسبب مرض مرتبط بالجوع، والذي يعد أيضاً السبب الرئيسي وراء أعداد وفيات تفوق تلك الناجمة عن أمراض نقص المناعة المكتسبة والملاريا والسل مجتمعة.

وتشكل الحملة دعماً عملياً للجهود الدولية للحد من ممارسات هدر الطعام والتعامل غير المسؤول مع مخزوناته، وتعزز الوعي بأهمية تطبيق الترشيد والمسؤولية الشخصية والمؤسسية والحوكمة في مجال إدارة الطعام وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأقل دخلاً، خاصة في ظل هدر ثلث الطعام كل عام بما يعادل 1.3 مليار طن سنوياً، وبمعدل 2.6 تريليون دولار على المستوى العالمي، في الوقت الذي يمكن لربع الطعام المهدر حول العالم أن يطعم 870 مليون شخص إذا ما توفرت مبادرات تعتمد آليات رشيدة لتوزيعه.

التعاضد والتراحم

وتتزامن حملة 100 مليون وجبة مع شهر رمضان المبارك، بقيم العطاء والبذل والتعاضد والتراحم التي يمثلها شهر البر والإحسان وتجددها قيادة الدولة ومجتمعها سنوياً، وتكرسها في نهج العمل الإنساني الذي تطبقه الدولة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو المنطقة، بمد يد العون والمساعدة لجميع الشعوب في العالم في الأزمات والكوارث والطوارئ الإنسانية.

وتسعى حملة 100 مليون وجبة إلى توفير شبكة أمان تقدم مكونات وجبات الطعام الأساسية للملايين في أكثر من 20 دولة من خلال المساهمات المادية الآتية من المؤسسات والأفراد الذين ينسجون معاً شبكة تضامنية شاملة تنطلق من دولة الإمارات، وتنتج حراكاً مجتمعياً إيجابياً يدعم تقديم حلول فورية لمشاكل الجوع، ويستفيد من الحملة ووسائلها وأدواتها وشراكاتها الإقليمية للوصول إلى عشرات ملايين المستفيدين في المنطقة والعالم بشكل عاجل ومباشر.

وتهدف حملة 100 مليون وجبة إلى تخفيف الآثار المترتبة على الأفراد والأسر والأعباء التي تتحملها المجتمعات في عدد من الدول، والتي تنعكس آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية سلباً عليهم وعلى التنمية في مجتمعاتهم.

وتوفر الحملة الدعم الغذائي للفئات الأقل دخلاً في الدول المستهدفة، إضافة إلى المساهمة في جهود مكافحة الجوع والفقر وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمستفيدين من الحملة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وما يحمله من قيم التكافل والتراحم ومد يد العون والمساندة للمحتاجين.

وتفتح الحملة الباب للجميع من داخل دولة الإمارات وخارجها للمساهمة في دعم الأفراد والأسر المتعففة من خلال التبرع بقيمة وجبة غذائية تبدأ من درهم واحد، لتوفير الدعم الغذائي في أكثر من 20 دولة عربية وأفريقية وآسيوية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال التبرع النقدي عبر مختلف قنوات المساهمة التي توفرها الحملة لشراء عدد معين من وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية، بحيث يتم إيصال الطرود الغذائية للمستفيدين من أفراد وعائلات مباشرةً إلى أماكن سكنهم أو مواقع تواجدهم.

التبرعات والمساهمات

وتستقبل حملة 100 مليون وجبة التبرعات والمساهمات من المؤسسات والأفراد عبر أربع قنوات رئيسية، هي: الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.100millionmeals.ae، حيث يمكن لأي شخص أو مؤسسة شراء عدد معين من وجبات الطعام، كل حسب استطاعته. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة تبرعات المساهمين عبر رقم الاتصال المجاني 8004999 كما يمكن أيضاً للمساهمين التبرع لـ «حملة 100 مليون وجبة» عن طريق الحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي وهو AE08 0240 0015 2097 7815 201 ويمكن للراغبين بالمساهمة التبرع لـ «حملة 100 مليون وجبة» عن طريق إرسال كلمة وجبة أو meal باللغة الإنجليزية بصيغة رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي «دو» و«اتصالات» في دولة الإمارات، بحيث يتم من خلالها شراء ما يعادل عدداً معيناً من وجبات الطعام، بدءاً من 10 وجبات لتصل إلى مستحقيها بصيغة طرود غذائية في الدول التي تغطيها الحملة.

وفيما تخاطب خيارات مساهمات الأفراد من مختلف الجنسيات في الدولة وخارجها في الحملة حس التضامن الإنساني والتكاتف مع المحتاجين ومد يد العون والمساندة للمتضررين من الجوع، يشكل فتح باب المساهمة لمختلف الفئات والفعاليات الاقتصادية في «حملة 100 مليون وجبة» ثقة بالدور المحوري للقطاع الخاص ومؤسساته في تمكين المجتمعات الهشة والأقل دخلاً انطلاقاً من حس المسؤولية المجتمعية المؤسسية، وحرصاً على المساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة، بمشاركة المؤسسات والشركات ورجال الأعمال من مختلف القطاعات بدولة الإمارات.