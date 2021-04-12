«واجب التطوعية» تدعو للتضامن مع «100 مليون وجبة»

أبوظبي(الاتحاد)

دعا الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، للتضامن مع حملة «100 مليون وجبة»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وهنأ جموع المواطنين والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442 هجرية.

وقال: أهنئ قيادة وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك، جعله الله شهر خير وبركة ورحمة وعطاء.. تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال والطاعات والقيم الفضيلة.

وأضاف: في هذا الشهر العزيز، تتوحّد مشاعر أمتنا الإسلامية في كل العالم باتجاه عمل الخير والإحسان، داعياً الجميع إلى التضامن مع حملة «100 مليون وجبة»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإطعام الطعام في 20 دولة في شهر رمضان.

وأكد مدى أهمية هذه الحملة الوطنية الغذائية التي تحث على العمل الصادق، وتترجم قيمنا الإسلامية العظيمة لخدمة المحتاجين والأسر المتعففة، مشيراً إلى أنها دافع للمجتمعات الميسورة والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد، تجاه فِعل الخير والإحسان، والدعوة إلى التراحم والتكافل مع الإنسان، خُلقاً وعملاً ونيّةً.