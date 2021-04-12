10 ملايين درهم من « كهرباء ومياه دبي»

دبي( الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن تبرعها بـ10 ملايين درهم للمساهمة في جهود «حملة 100 مليون وجبة»، وتوفير الدعم الغذائي بصيغة طرود غذائية وحصص تموينية أساسية لمستحقيها من المحتاجين والأسر المتعففة في المجتمعات الأقل دخلاً.

وتأتي استجابة الهيئة وتبرعها لحملة 100 مليون وجبة، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لدى إطلاق سموه للمبادرة جميع الخيرين والمؤسسات الإنسانية والقطاعين الحكومي والخاص والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال وكل الحريصين على العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها للمشاركة في الحملة. وتفتح حملة 100 مليون وجبة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، باب التبرع والمساهمة بقيمة وجبات تبدأ من درهم واحد يعادل تكلفة المكونات الأساسية لإعداد وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً التي تشملها المبادرة في القارتين الإفريقية والآسيوية والمنطقة العربية، وفي دول مثل أوغندا ولبنان ومصر والسودان وأنغولا والأردن وباكستان.

تأتي حملة 100 مليون وجبة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لإطلاق سموه مبادرة مئة مليون وجبة عبر مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تضاف إلى مسيرة سموه الحافلة في مجال العمل الإنساني كقائد مميز وصاحب مبادرات وعطاءات وهبات كثيرة، حيث رسّخ سموه مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقطب عالمي للعمل الإنساني المستدام.