«طوارئ الفجيرة»: الالتزام واجب

الفجيرة (الاتحاد)

أكد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة ضرورة التقيد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال شهر رمضان المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ومن جهته، أوضح اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة، أن الفريق المحلي اعتمد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضمنت منع التجمعات والزيارات العائلية، ومنع توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، بالإضافة إلى منع إنشاء خيم الإفطار لتناول الوجبات الجماعية، ومنع تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل، أو إقامة موائد الإفطار أمام المساجد، وأن يقتصر توزيع الوجبات أو المساعدات العينية من قبل الجهات الخيرية الرسمية المعتمدة في الدولة، حسب البروتوكول الخاص المعتمد.

كما شملت التعليمات الابتعاد عن التجمعات الكبيرة في الأماكن المرتبطة بأنشطة رمضان مثل الأسواق والمحال التجارية المزدحمة، ومنع إنشاء الخيم الرمضانية التجارية، والتي تقدم خدمات الأطعمة والمشروبات والشيشة المصاحبة عادة للمطاعم والفنادق والوجبات السياحية المختلفة أو في أي مكان عام آخر.