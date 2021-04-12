بلدية أم القيوين: مخالفة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية في رمضان

أم القيوين (وام)

ناقشت دائرة بلدية أم القيوين فرع فلج المعلا، ومركز شرطة فلج المعلا الشامل الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان استمرارية العمل وكفاءته، ودعم جهود الدولة الوقائية في مكافحة فيروس كورونا /كوفيد 19/ ومنع انتشاره.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسته ميثاء جاسم شافي مدير بلدية أم القيوين فرع فلج المعلا تحديد مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية المهمة، التي يجب أخذها بعين الاعتبار، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون للقيام بحملة توعية تستهدف أصحاب المطاعم لمنع توفير الوجبات وتوزيعها أمام المطاعم والمنازل، منعاً للتجمعات من قبل الجمهور خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى قيام البلدية بتجهيز مقصب فلج المعلا لتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان الكريم. وتم التأكيد خلال الاجتماع أنه سيتم تطبيق المخالفات، والتعرض إلى المساءلة القانونية في حال عدم التزام المطاعم أو المحسنين بالشروط الاحترازية، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.