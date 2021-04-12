بلدية دبا الحصن تنهي استعداداتها للشهر الكريم

دبا الحصن (الاتحاد)

أكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن البلدية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وقامت إدارة الخدمات الهندسية وإدارة العمليات بالبلدية بإعداد خطط وبرامج متخصصة ومتكاملة، منها برنامج لتنظيم عمل مراقبي إدارة العمليات بالبلدية، وذلك من خلال التفتيش والرقابة والجولات التفتيشية الدورية المكثفة، بهدف حرص البلدية وكافة أقسامها على صحة وسلامة سكان المدينة الفاضلة، في ظل وجود فيروس كورونا «كوفيد-19».

وأضاف اليحيائي أن البلدية اتخذت حزمة من الإجراءات الإحترازية خلال شهر رمضان، لعل من أهمها منع وإيقاف إصدار تصاريح الخيم الرمضانية وموائد الإفطار الجماعية، وتجنب توزيع الوجبات الغذائية أمام المنازل، وإلزام العاملين غير الحاصلين على لقاح (كوفيد-19) بعمل الفحص أسبوعياً.