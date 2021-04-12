«الوطني للتأهيل» يشارك في الدورة 64 للجنة الدولية لمكافحة المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك المركز الوطني للتأهيل، المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ في الدورة 64 للجنة الدولية لمكافحة المخدرات، والتي تعقد افتراضياً اليوم، وذلك بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وتتمحور مشاركة المركز في نسخة هذا العام من الدورة في تنظيم معرض افتراضي، وتنظيم فعالية جانبية لاستعراض إحدى المبادرات التي نظمها المركز في مجال التثقيف المدرسي، بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية.

وسيقدم المعرض الافتراضي الخاص بالمركز نبذة شاملة عما يقدمه المركز من خدمات توعوية وعلاجية متنوعة لمرضى الإدمان، وما يعتمده من تقنيات علاجية عالية المستوى تستند إلى بنية تحتية فريدة وطاقم طبي مميز، كما سيقدم المعرض كذلك لمحة شاملة عن الدراسات والأبحاث العلمية التي نفذها المركز مؤخراً، والتي كان من أبرزها «تأثير مشاركة الأسرة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية: نتائج من دراسة سريرية محكمة»، والتي كانت قد نشرت مؤخراً في واحدة من أرقى الدوريات العلمية المحكمة وهي الدورية الدولية لطب النفس الاجتماعي، والتي خلصت إلى احتمالية مضاعفة فرص استكمال مريض الإدمان لبرنامجه العلاجي بمعدل ثلاثة أضعاف عنه في حال عدم مشاركة العائلة.

وقال الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل: «حرص المركز الوطني للتأهيل منذ تأسيسه وبدعم من القيادة الرشيدة؛ على ترسيخ مكانته كأحد أبرز المراكز المتخصصة في مجالات علاج الإدمان، وذلك من منظور عملي قائم على تقديم الخدمات العلاجية، ومن منظور علمي وبحثي يسعى إلى تطوير مساهمة دولة الإمارات في أحد أبرز القطاعات الطبية حساسية على المجتمعات البشرية».

وأشار الغافري إلى أن المركز حريص على مشاركة تجاربه وخبراته مع كافة دول العالم، خاصة وأن تلك التجارب والخبرات المميزة قد أسهمت في اعتماد منظمة الصحة العالمية كأحد مراكزها المتعاونة في مجال علاج الإدمان على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الغافري: «على الرغم مما جلبه وباء «كوفيد– 19» معه من تحديات قلصت من فرص التشارك وتبادل الخبرات، إلّا أننا كنا حريصين على الاستمرار في المشاركة في نسخة هذا العام الافتراضية من دورات اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات. نمتلك في دولة الإمارات خبرات مميزة في مجال علاج الإدمان، ونحن حريصون على مشاركتها مع العالم، تماماً كحرصنا على تطويرها والتعرف على أحدث الإنجازات المحققة دولياً في هذا السياق».