إطلاق جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة عن إطلاق جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، كفئة مستحدثة تضاف إلى فئات جائزة الشارقة للتميز، إحدى مبادرات غرفة الشارقة التي أطلقتها في العام 2016 بهدف تعزيز مكانة مدينة الشارقة وجهة ملهمة للعيش والعمل والاستثمار إلى جانب نشر الحوكمة المؤسسية وتشجيع اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل وتطوير مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع.

وتستهدف الفئة الجديدة المنشآت الكبيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، كما تهدف إلى تحفيز تلك المنشآت على الالتزام بتطبيق الاشتراطات ومعايير السلامة الأمنية، لما لذلك من أثر مهم في عملية الحفاظ على استدامة الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الثقة والعلاقة بين الهيئات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

وتم الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظمته الغرفة بالتعاون مع شرطة الشارقة أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة.