تحذير من «ذبابة» تتلف المحاصيل الزراعية

سعيد أحمد (أم القيوين)

حذرت وزارة التغير المناخي والبيئة، من حشرة تسمى «ذبابة ثمار الفاكهة الشرقية»، تعد إحدى الآفات الخطيرة التي تؤثر على كثير من الفاكهة مثل ثمار أشجار المانجو والسدر والحمضيات وغيرها، وقد تصيب بعض الخضار، وتسبب في إتلاف المحاصيل.

محمد الظنحاني

وقال المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن الحشرة موطنها الأصلي دول آسيا الاستوائية، وأصبحت منتشرة في معظم الدول، وتتصف بصغر حجمها نوعاً ما، إذ يصل طولها إلى حوالي 8 ملم وأجنحتها شفافة، ومنطقة الصدر ملونة باللون الأصفر والأسود أو البني الداكن.

وأضاف أن الحشرة تعتبر آفة خطيرة ومؤثرة على كثير من ثمار الفاكهة، وتؤثر أيضاً على ثمار الخضروات مثل القرع والفلفل والطماطم والباذنجان وغيرها من الثمار، وانتشارها يكون في المناطق التي يتواجد بها زراعة أشجار المانجو والحمضيات والسدر، ويمكن مشاهدتها في مختلف المناطق المزروعة بهذه الأشجار.

وأشار إلى أن الحشرة متواجدة تقريباً على طوال العام، إلا أنها تنشط في مرحلة الإثمار، ودورة حياتها من البيضة إلى الحشرة الكاملة، يبلغ نحو 16 يوماً، وتمر بأربعة أطوار هي البيضة ثم اليرقة والتي تشكل خطراً على الإنتاج الزراعي، حيث تتغذى على الثمار، ومن ثم تدخل طور العذراء لمدة حوالي 9 أيام، ثم تخرج الحشرة الكاملة، وتقوم الحشرة الكاملة بإعادة وضع البيض في ثمار الفاكهة، وهكذا تتكرر دورة الحياة.

وأكد أن أضرارها تتمثل في وضع البيوض في الثمار، وتغذية اليرقات على الثمار، محدثة إصابة في الثمار كجروح وثقوب تؤدي الى خسارة في القيمة التسويقية لها، بالإضافة إلى إصابة الثمار بأمراض وآفات عن طريق الجروح والثقوب التي تحدثها حشرة ذبابة الفاكهة.

وقال: إن مكافحة ذبابة الثمار، تعتمد على مجموعة من الإجراءات تعرف بالمكافحة المتكاملة لذبابة الفاكهة منها، أولها تطبيق الإجراءات الحجرية في المنافذ الحدودية، لمنع دخول الحشرة وأطوارها مع الإرساليات الواردة إلى الدولة.

أما على صعيد المزرعة، فإن الإجراء يكون من خلال الوقاية لمنع الإصابة، من خلال إجراء العمليات الزراعية المناسبة مثل تقليب التربة للتخلص من طور الحشرة العذراء، وتقليم الأشجار لتعزيز التهوية وخفض نسبة الرطوبة، وإزالة الأعشاب الضارة وجمع الثمار المصابة والتخلص منها.

كما يتم استخدام المصائد «الفرمونية» و«اللاصقة» للحد من تكاثر الحشرة، وخفض نسبة الإصابة، وفي حال الإصابة الشديدة يمكن استخدام المبيدات الحشرية الموصي بها لمكافحة هذه الحشرة مع الأخذ باحتياطات السلامة العامة الموضحة على ملصق المبيد.