أبوبكر الصديق.. أحبّ الناس إلى النّبي

أبوظبي ( الاتحاد)

أبو بكر الصديق أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من أسلم من الرجال، وأول خليفة للمسلين، بعد وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم، ورفيقه في الهجرة إلى المدينة المنورة، وكان أحب الناس إليه، قدمه ليصلي بالمسلمين في مرض موته، وأمره أن يحج بالناس في السنة الثامنة من الهجرة، وألمح بخلافته من بعده.

هو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي، ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، ولقب بأبي بكر.

نشأ في مكة المكرمة، وتربى في أسرة غنية، وكان ينفق من ماله بسخاء، وعرف بالكرم، وكان من تجار قريش وساداتها، والرافضين لعبادة الأصنام، لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب الخمر في حياته أبداً.

وعندما بُعث النبي، كان أول من صدقه، وعندما أُنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول من أسلم من الرجال، ولقب بالصديق حتى قبل الإسلام لشدة صدقه وأمانته.

سخّر كل طاقاته في خدمة الحق، وتعاون هو وجميع أسرته على البر، ففي الهجرة كان أهل بيته يعدون الطعام، وتذهب به ابنته أسماء، وهي حامل فتصعد الجبل حتى تصل الغار، وابنه عبد الله يستطلع الأخبار، وراعي غنمه يمر أمام الجبل ليمحو الآثار.

وبأمثال أبي بكر رضي الله عنه تسود المجتمعات، وتتجاوز الأزمات بقوة الإيمان، وبذل الجهد والمال.ش