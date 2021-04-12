«النعيمي الخيرية» توزع المير الرمضاني على 1500 أسرة

عجمان (وام)

تنفذ مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مشروع المير الرمضاني لعام 2021 لتوزيعه على مستحقيه في إمارة عجمان بقيمة مليون و500 ألف درهم مستهدفاً دعم 1500 أسرة.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية إنه تم إعداد قوائم بأسماء الفئات المستحقة من المواطنين من الأسر، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي لهم. وأشارت إلى أن المؤسسة ستوزع بطاقات المير الرمضاني، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، وستدعم الجهود عبر متطوعي حملة «مدينتك تناديك» لتسليم البطاقات إلى مستحقيها في منازلهم، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المتطوعين والمستفيدين.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي أهمية التعاون والتنسيق بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات المختلفة في تنفيذ مشاريعها، لما فيه دعم للعمل الخيري وللفئات المستحقة.

من جانبه أكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات استعداد المؤسسة لدعم جهود الدولة عبر دوائرها المختلفة ومؤسساتها، والتي برزت، خلال مشروع المير الرمضاني، والذي قدم فيه 15 متطوعاً ساهموا بالتواصل الهاتفي مع المستفيدين للتنسيق معهم، والوصول إلى موقع المستفيد، وتسليمه بطاقة المير الرمضاني.