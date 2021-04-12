محمد بن زايد يتبادل التهاني بشهر رمضان مع قادة دول شقيقة

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

ونقل سموه لهم، خلال الاتصالات الهاتفية، تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بهذه المناسبة المباركة، معرباً عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، وداعياً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة الكريمة وعلى شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات.

وقد أعرب القادة عن أسمى وأطيب التهاني لسموه بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان وأن يسبغ على صاحب السمو رئيس الدولة الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.