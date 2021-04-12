محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك.

وكتب سموه على تويتر "شهر رحمة وخير وبركة بإذن الله .. ونسأل الله أن يديم عودته على البشرية وهي في أمن وأمان وسلامة وصحة وعافية".