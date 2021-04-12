غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان في الإمارات

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الدولة أن غدا الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة، في بيان لها، إنه بعد التحري ومراعـاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، فقد ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام. وعليه، فإن يوم الثلاثاء الموافق 13 من أبريل 2021 هو غرة شهر رمضان المبارك.

بهذه المناسبة الكريمة، رفع معاليه وأعضاء اللجنة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأت اللجنة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة المسلمين بحلول الشهر الفضيل.