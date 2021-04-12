محمد بن راشد: 72 فريقاً ينهون تمريناً استراتيجياً لمحاكاة «إكسبو» في أكتوبر القادم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الاثنين، أنه «ضمن الاستعدادات لإكسبو دبي 2020 .. أنهى 72 فريق عمل من الجهات الاتحادية والمحلية تمريناً استراتيجيا مشتركاً لمحاكاة إكسبو في أكتوبر القادم».

وأضاف سموه على تويتر: «نستطيع القول إن دولة الإمارات مستعدة 100 % لأكبر حدث ثقافي في العالم».