محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 553 نزيلا بمناسبة شهر رمضان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالعفو عن 553 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي انطلاقاً من حرص سموه على منح المشمولين بالعفو فرصة الانضمام إلى ذويهم وإدخال البهجة على أهلهم في هذه المناسبة العطرة بكل ما تحمله من قيم التسامح والتراحم وبما يتيحه الشهر الكريم من فرصة كبيرة للتوبة ليتمكنوا من مراجعة أنفسهم والعودة إلى مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، كأفراد نافعين لأسرهم ولمجتمعهم في إطار من احترام القانون والامتثال إلى أحكامه والابتعاد عن كل ذلة من شأنها الانحراف بهم عن الطريق القويم.

وأوضح النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ أمر العفو في أسرع وقت ممكن.