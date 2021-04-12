إطلاق اسم محمد بن زايد على أطول شارع في إندونيسيا

وجه فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بإطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على شارع رئيسي في إندونيسيا وذلك تقديرا خاصا من فخامته لسموه وفي إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.

و شارك معالي الدكتور براتيكنو وزير الشؤون الرئاسية ومعالي باسوكي هادملجينو وزير الإسكان والأشغال العامة في إندونيسيا اليوم في حفل إطلاق اسم " شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، بحضور سعادة عبد الله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة النقل ووزارة الخارجية الإندونيسية والحكومة المحلية بإقليمي جاكرتا وجاوا الغربية.

و قال معالي وزير الشؤون الرئاسية الإندونيسية في كلمته بهذه المناسبة: " استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، نعلن تغيير اسم شارع "جاكرتا-تشيكامبيك" ليصبح "شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان " وذلك بدءا من اليوم. و أوضح معاليه أن الحكومة الإندونيسية قررت إطلاق اسم سموه على هذا الطريق الاستراتيجي والحيوي، تقديرا للعلاقات المتميزة بين البلدين. و أضاف معاليه:" تشهد العلاقات الثنائية تطورات ملحوظة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية منذ أن بدأت في عام 1976"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات أصبحت من أكبر الدول المستثمرة في إندونيسيا، بعد إعلانها مؤخرا استثمار 10 مليارات دولار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي". من جهته أكد سعادة عبد الله سالم الظاهري أن إطلاق اسم سموه على هذا الشارع الاستراتيجي يعكس العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، وأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بين قيادة البلدين، ويعد تكريما للدور الكبير والهام الذي لعبه سموه في تقوية العلاقات الثنائية والتي تحولت إلى شراكة استراتيجية خصوصا بعد زيارة سموه إلى إندونيسيا في يوليو 2019 والتي تعتبر نقطة تحول هامة في مسار التعاون بين البلدين. يعتبر "شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" من الشوارع الاستراتيجية والهامة في إندونيسيا ويبلغ طوله 37 كلم، وتم افتتاحه في 12 ديسمبر 2019 من قبل فخامة الرئيس الإندونيسي، ويعد أطول شارع علوي معلق في إندونيسيا، وأطول طريق سريع معلق مزدوج في جنوب شرق آسيا، ويربط العاصمة جاكرتا بأهم المدن والمناطق السياحية والاقتصادية الحيوية في باندونغ وبكاسي وكروانغ بإقليم جاوا الغربية، علاوة على كونه جزءا من الطريق السريع الذي يستغل لحركة الناس والبضائع بين العاصمة الإندونيسية وإقليمي جاوا الوسطى وجاوا الغربية. جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه في أكتوبر 2020 ببناء مسجد في حي السفارات بأبوظبي يحمل اسم فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وإطلاق اسم الرئيس الإندونيسي على شارع المعارض سابقاً أحد أهم شوارع العاصمة أبوظبي و ذلك تقديراً للصداقة التي تربط إندونيسيا مع دولة الإمارات.