دبي الأولى خارج أميركا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن دبي ستكون الأولى خارج أميركا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقاً لرؤية محمد بن راشد أن تكون دبي دائما في المركز الأول والمدينة الأفضل للعيش والعمل.

وقال سموه عبر تويتر: دبي ستكون الأولى خارج أميركا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقاً لرؤية محمد بن راشد أن تكون دبي دائما في المركز الأول والمدينة الأفضل للعيش والعمل.. هدفنا تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030".

وقال سموه: ناقشت مع جيف بليش،المدير التنفيذي القانوني لـ"جنرال موتورز-كروز" مستقبل التنقل الذكي وأبرز مستجداته وحضرت توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة العالمية وهيئة الطرق والمواصلات لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في دبي اعتباراً من 2023 ليصل عددها إلى 4000 مركبة في 2030".