صقر غباش: الإمارات ستبهر العالم خلال معرض إكسبو دبي 2020 دبي

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات بتوجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة تجسد نموذجا تنمويا فريدا وباتت منارة عالمية للإنجازات في مختلف المجالات والذي يظهر جليا في الاستعدادات الاستثنائية لاستضافة إكسبو 2020 دبي في الأول من أكتوبر المقبل.

وقال معاليه إن ما أنجزته الإمارات في موقع إكسبو 2020 دبي سيبهر العالم من خلال دورة تاريخية من المعرض العالمي تجسد شعار "تواصل العقول.. وصنع المستقبل" من خلال تعزيز التعاون العالمي لخير الإنسانية جمعاء ليمثل إكسبو 2020 دبي رسالة سلام وتسامح ومحبة من الإمارات إلى العالم أجمع عنوانها العمل معا لمواجهة التحديات المستقبلية ووضع الحلول القائمة على الابتكار والإبداع للحفاظ على الكوكب.

وأشار معالي صقر غباش إلى أن معرض إكسبو دبي 2020 دبي يحمل دلالات مهمة تعكس المكانة المرموقة والثقة الدولية التي تتمتع بها الإمارات على الخارطة العالمية والاحترام والتقدير الدولي للإنجازات المتحققة وأكد معاليه أن الإمارات ترحب بالعالم خلال إكسبو 2020 دبي من خلال مشاركة أكثر من 190 دولة تمثل قارات العالم في قلب الحدث للمشاركة في هذا الحدث العالمي والاطلاع على مسيرة الإنجازات الحضارية التي سطرتها الامارات والاحتفاء معها باليوبيل الذهبي الذي يجسد مسيرة 50 عاما من الإنجاز والعطاء.

جاء ذلك خلال زيارة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي يرافقه عدد من أعضاء المجلس لمعرض إكسبو 2020 دبي اليوم حيث كان في استقبال معاليه والوفد المرافق معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب "إكسبو 2020" وبحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وقام معاليه والوفد المرافق خلال الزيارة لموقع إكسبو2020 دبي بجولة للاطلاع على أحدث معالم الحدث العالمي لا سيما جناح الاستدامة "تيرا" الذي يعد جزءا من الإرث الذي سيخلّفه الحدث بعد انتهاء فعالياته إذ سيتحول إلى مركز للعلوم سيلهم الخيارات المستدامة للأجيال المقبلة كونه مبنى ذاتي الاستدامة يولّد احتياجاته الخاصة من طاقة ومياه بنسبة 100 في المائة.

واستمع معالي صقر غباش والحضور إلى شرح من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي حول الإنجازات التي تحققت في موقع معرض إكسبو 2020 دبي والتعرف إلى موضوعات إكسبو الثلاثة المتمثلة في "الفرص والتنقل والاستدامة" والتي ستمثل مصدر إلهام للزوار عبر خلق مساحة للتأمل والحياة بشكل مختلف وتوفير مناخ من التفاؤل الذي يمكن أن يحدث أثرا دائما في العالم ويرسم فترة مقبلة من تاريخ الحضارة الإنسانية وبناء إرث هادف يلهم الأجيال المقبلة لمستقبل أكثر استدامة. واستعرضت معالي ريم الهاشمي خلال الزيارة أهمية جناح الاستدامة "تيرا" الذي سيسلط على الحاجة الملحّة للتصدي للتأثيرات البيئية السلبية التي يتسبب بها السلوك البشري بدرجة كبيرة وذلك عبر تجربة ممتعة ومرحة وشخصية مصممة خصيصا لتمكين الزوار وخاصة الأطفال منهم من فهم أثرهم على البيئة وكسر حلقة السلوك الاستهلاكي وبالتالي حثّهم ليصبحوا دعاة للتغيير.

وفي ختام الزيارة ثمن معالي صقر غباش وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي جهود فريق عمل اكسبو دبي 2020 والاقبال الكبير من قبل شباب الوطن للتطوع خلال فترة المعرض وعلى رأسهم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي التي تتابع أدق التفاصيل لإنجاح الحدث العالمي.