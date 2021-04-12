أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي على حسابه في تويتر :"سيتم تعديل مواعيد احتساب رسوم نظام التعرفة المرورية درب أبوظبي في شهر رمضان
المبارك لتكون من الساعة 8:00 إلى الساعة 10:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 2:00 إلى الساعة 4:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس".
سيتم تعديل مواعيد احتساب رسوم نظام التعرفة المرورية #درب_أبوظبي في شهر #رمضان المبارك لتكون من الساعة 8:00 إلى الساعة 10:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 2:00 إلى الساعة 4:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس. pic.twitter.com/xLPipYJqmZ— "ITC" مركز النقل المتكامل (@ITCAbuDhabi) April 11, 2021