تعديل مواعيد احتساب رسوم نظام التعرفة المرورية "درب أبوظبي" في شهر رمضان

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي على حسابه في تويتر :"سيتم تعديل مواعيد احتساب رسوم نظام التعرفة المرورية درب أبوظبي في شهر رمضان

المبارك لتكون من الساعة 8:00 إلى الساعة 10:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 2:00 إلى الساعة 4:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس".