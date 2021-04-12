بالفيديو.. مدني أم القيوين يسيطر على حريق بمستودع في أم الثعوب

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، ودعم من الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان وإدارة الدفاع المدني رأس الخيمة من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المستودعات بالمنطقة الصناعية أم الثعوب بأم القيوين، دون حدوث أي إصابات بشرية.