رئيس وزراء رومانيا يتسلم دعوة محمد بن راشد

بوخارست (وام)

تسلم رئيس وزراء رومانيا فلورين كيتسو دعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للمشاركة في افتتاح إكسبو 2020 دبي، والذي سينطلق في أكتوبر 2021.

وأعرب رئيس الوزراء الروماني عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعوته، مشيداً بما يربط الإمارات ورومانيا من علاقات صداقة انعكست على حجم التنسيق والتعاون الفريد بين البلدين.

قام بتسليم الرسالة الدكتور أحمد بن سعيد المطروشي سفير دولة الإمارات لدى رومانيا، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الروماني في مقر الحكومة بالعاصمة بوخارست، ونقل السفير تمنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشعب الروماني بالمزيد من التقدم والرخاء.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تنمية علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتبادل وجهات النظر حول سبل إنجاح أعمال اللجنة المشتركة الإماراتية الرومانية المزمع عقدها في سبتمبر المقبل في أبوظبي.

وعن الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2020 دبي، أشار المطروشي إلى أنّ دولة الإمارات رائدة في إنجاح الفعاليات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كونها تتمتع بخبرة كبيرة في تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى. وأضاف أنّ إكسبو 2020 دبي سيساهم في خلق فرصة مهمة ومواتية للجمع بين الشركات الإماراتية والرومانية المهتمة بخلق فرص استثمارية للبلدين.