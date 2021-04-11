تخريج 1140 مشاركاً في دورات الربيع لـ«صندوق الوطن»

أبوظبي (وام)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.. حفل تخريج افتراضياً للمشاركين في فعاليات ودورات الربيع من مبادرتي «المبرمج الإماراتي» و«موهبتنا»، اللتين عقدتا خلال الفترة الممتدة من 28 مارس وحتى 8 أبريل، وذلك بمشاركة أكثر من 1140 طالباً وطالبة من مختلف المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات.

حضر الحفل التخريج الافتراضي هند باقر مدير عام صندوق الوطن، ومسؤولون في الجهات الداعمة لهذه البرامج.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: إننا في صندوق الوطن نؤكد أن هذه البرامج هي استجابة طبيعية لتوجيهات قادة الدولة الكرام، في أن تكون الإمارات دائماً مجتمعاً للمعرفة قادراً على التعامل مع كافة التقنيات والتطورات، ويعتمد على سواعد أبنائه وبناته، ويلتزم تماماً بإعدادهم الإعداد الأمثل وتنمية قدراتهم ومواهبهم، كي يكونوا دائماً قادةً ورواداً في المجتمع والعالم يسهمون بقدرة وذكاء في كافة إنجازات التطور في هذا العصر، ونعبر عن ثقتنا الكاملة في أنهم وبإذن الله سوف يكونون أداة المجتمع في تحقيق طموحاته وآماله في غدٍ مشرق ومستقبلٍ زاهر.

من جانبه، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: نحن جميعاً نعلم أن أبناء الوطن هم خير من يحمل رايته ويعلي كلمته بمختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية، ونحن نثمن جهود كافة المؤسسات والجهات، والتي تعمل على صقل مواهب أبنائنا وإرشادهم للسبيل الصحيح وتوجيه عقولهم النابغة للإبداع في مختلف المجالات، وتتبنى المبادرات الرائدة.