«التغير المناخي» تُحصن 7.7 مليون حيوان في 2020

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة تسجيل الحملات الدورية لتحصين وتطعيم الثروات الحيوانية المحلية التي تطلقها على مدار العام بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المحلية المسؤولة عن القطاع إجراءها لما يزيد على 7 ملايين و717 ألف عملية تحصين وتطعيم لحيوانات ماعز وأغنام وماشية خلال عام 2020، بزيادة تتجاوز 20% عما تم إنجازه خلال عام 2019.

وقال المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي: «إن تعزيز أمن واستدامة الغذاء تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، مواكبة لتوجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة».

وأضاف: «تمثل تنمية الثروة الحيوانية المحلية وتعزيز سلامتها الصحية إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق أولوية الوزارة في تعزيز أمن واستدامة الغذاء؛ لذا يحظى قطاع الخدمات البيطرية باهتمام ورعاية كبيرين، لدورهم المهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية في الدولة وضمان استدامة ومرونة سلسلة إنتاج الغذاء».

وأوضح أن الوزارة ضمن استراتيجيتها في هذا الخصوص تقوم بتوفير خدمات بيطرية مجانية لمربي الثروة الحيوانية، وذلك من خلال العيادات البيطرية التابعة لها على مستوى الدولة وعددها 20 عيادة بيطرية وتشمل خدمات العلاج والتحصين والإرشاد، بما يضمن تعزيز الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني، حيث يتم تقديم حملات على مدار العام للتحصين ضد أهم الأمراض الحيوانية ذات التأثير الاقتصادي، ويتم تقديم هذه الخدمات عبر كادر متخصص.