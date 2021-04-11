حاكم الفجيرة يهنئ عبدالله الثاني بالذكرى المئوية لتأسيس الأردن

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة في برقيته عن خالص تهانيه لجلالة ملك الأردن بهذه المناسبة، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب الأردن مزيداً من التقدم والازدهار. وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.