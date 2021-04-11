100 مليون وجبة أكبر حملة وطنية مجتمعية

آمنة الكتبي(دبي)

تعد حملة «100 مليون وجبة» استكمالاً لحملة «10 ملايين وجبة»، التي أطلقت في العام 2020 لدعم الفئات المحتاجة محلياً، والتي تضررت بسبب التحديات التي سببتها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث توسعت الحملة خارجياً لتركز على الفئات المحتاجة في 20 دولة حول العالم، وتأتي المبادرة، وهي أكبر حملة إنسانية من نوعها على مستوى المنطقة، ضمن مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتستهدف الحملة المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحسين حياة الشعوب بحلول العام 2030، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي، وتركز على أكثر من 20 دولة من بينها السودان ولبنان والأردن والهند وباكستان وأنغولا وأوغندا ومصر وغيرها.

وتقوم الحملة بتحفيز الحس الإنساني لمختلف فئات المجتمع، وجمع تبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال لتوفير سلال وطرود غذائية يتم توزيعها على العائلات المحتاجة في الأسواق المستهدفة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة.

وتبلغ قيمة التبرع درهماً واحداً لكل وجبة، وتشمل مواد غذائية أساسية، تمكّن العائلات المحتاجة من إعداد وجباتهم لفترة قد تصل إلى شهر كامل، أو من خلال التبرع بشراء وجبات طعام أو التبرع بمواد غذائية وطرود تموينية، بحيث يتم إيصال وجبات الطعام والطرود التموينية للمستفيدين، من عائلات وأفراد، مباشرة إلى أماكن سكنهم، أينما كانوا في الإمارات.

وتأتي حملة 100 مليون وجبة استجابة للتحدي الأكبر الذي يواجهه العالم جرّاء وباء فيروس كورونا المستجد (جائحة كوفيد – 19)، وما نتج عنه من تداعياتٍ صحية واقتصادية واجتماعية، أثّرت سلباً على الوضع الإنساني عموماً، مع تحمُّل الفئات الهشة في العديد من المجتمعات العبء الأكبر لنتائج هذه الأزمة، نتيجة تعطل العمل أو فقدان مصدر دخلها.

قيم البر

تهدف الحملة لتعزيز قيم البر والكرم والإحسان لشهر رمضان المبارك، حيث تتزامن حملة 100 مليون وجبة مع حلول الشهر الفضيل، وهو ما يستدعي تعزيز مفهوم التعاضد المجتمعي في كافة صوره وأشكاله تكريس قيم المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في الدولة كشريك حيوي في دفع العمل الإنساني، من خلال مساهمة عدد من المؤسسات والشركات في دعم هذه الحملة، من خلال تقديم تبرعات نقدية أو عينية أو توفير دعم لوجستي.

وينفذ الحملة كل من بنك الإمارات للطعام، أكبر منظومة إنسانية واقتصادية واجتماعية متكاملة في دولة الإمارات لجمع فائض الطعام من قطاع الضيافة والمطاعم ومؤسسات بيع المواد الغذائية والتموينية ومصانع الأغذية والمزارع في الدولة وتوزيعها على المحتاجين، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وسقيا الإمارات، تحت إشراف وتنسيق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المؤسسة الأم التي تضم تحت مظلتها المؤسسات الثلاث.

كما تعمل هذه المؤسسات بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وعدد من المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة، ضمن شبكة دعم لوجستي وفني واسعة النطاق، ومتعددة المهام والمسؤوليات.