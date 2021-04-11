«سقيا الإمارات» للإنسان دون تمييز

دبي (الاتحاد)

تعمل مبادرة «سقيا الإمارات» على دمج التقنيات المبتكرة والمستدامة، لتكون جزءاً من حل أزمة المياه العالمية، حيث أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2014، لتوفير المياه النظيفة لخمسة ملايين شخص حول العالم، وحققت المبادرة، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نجاحاً باهراً، وتجاوزت أهدافها المنشودة، من خلال جمع ما يكفي من التبرعات لتوفير مياه الشرب النظيفة لأكثر من 7 ملايين شخص حول العالم.

وبعد النتائج الباهرة للمبادرة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً في مارس 2015، بإنشاء مؤسسة سقيا كمنظمة غير ربحية، وأصبحت مؤسسة سقيا الإمارات كياناً تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تساعد المجتمعات التي تعاني من شح المياه، من خلال تزويدهم بالمياه النظيفة حول العالم.

وبلغ عدد المستفيدين من مشاريع «سقيا الإمارات» أكثر من 13 مليون شخص في 36 دولة، من خلال تنفيذ ما يزيد على 1000 مشروع مياه مستدام في مختلف أرجاء العالم حتى الآن، وتواصل المؤسسة تنفيذ المشروعات والمبادرات، التي تهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين حول العالم، بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الثقافة أو الجنسية.

وتترجم المؤسسة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يقول: «سقيا الإمارات لن تفرق بين إنسان وآخر إلا بقدر حاجتهم للماء، وكذلك هي جميع أعمالنا الإنسانية في دولة الإمارات رسالتها واحدة، وهي مساعدة المنكوبين والمحتاجين والمحرومين في كل العالم»، وتدعم المؤسسة رؤية صاحب السمو التي وردت في وثيقة الخمسين: «عمل الخير هو سر من أسرار سعادة المجتمعات وديمومة الخير والترقي الحضاري».

كما تسهم المؤسسة في إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة لمشكلة شح المياه وتلوثها حول العالم، من خلال البحوث والمشاريع التي تستخدم الطاقة الشمسية في توفير المياه النقية، ولا تقتصر أهداف مؤسسة «سقيا الإمارات» على توفير المياه الصالحة للشرب فحسب، بل تسعى أيضاً من خلال جهود البحوث والتطوير لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، واستكشاف سبل تنقية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لتعزيز التنمية المستدامة.

وتدعم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه أعمال البحث والتطوير لتقنيات جديدة ومبتكرة من أجل إنتاج، وتوزيع، وتخزين، ومراقبة الجودة، وتحلية وتنقية المياه، وتشرف مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على الجائزة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أميركي، وتهدف إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة باستخدام الطاقة المتجددة للتصدّي لمشكلة شُح المياه.

وتسهم الجائزة أيضاً في دعم جهود مؤسسة «سقيا الإمارات»، التي لا يقتصر هدفها على توفير مياه صالحة للشرب للمحتاجين فحسب، بل تسعى أيضاً إلى تحديد السبل التي يمكن أن تسهم بها التقنيات المبتكرة والمستدامة في إيجاد حل لأزمة المياه العالمية، ونجحت «سقيا الإمارات» منذ تأسيسها في التأثير إيجابياً، من خلال تنفيذ ما يزيد عن 1000 مشروع مياه مستدام في مختلف أرجاء العالم حتى الآن.