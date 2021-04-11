المراكز جاهزة لتوزيع المواد الغذائية بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكملت بلدية منطقة الظفرة استعداداتها بمراكز توزيع المواد الغذائية للمواطنين على مستوى مدن المنطقة (مدينة زايد، ليوا، المرفأ، غياثي، السلع، ودلما)، بالتنسيق مع شركة أغذية لتوفير أجود المواد بأفضل الأسعار، وبالتعاون مع لجنة تنظيم السلع المدعمة بدائرة البلديات والنقل.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من كمية المواد الغذائية 6557 أسرة مواطنة. ووفرت البلدية خدمة طلب المواد الغذائية من خلال الدخول إلى منصة الخدمات الذكية.

ونفذت البلدية عدداً من المبادرات بهدف تحقيق رضا وسعادة المواطنين، منها خدمة توصيل المواد الغذائية ومنتجات حصاد مزارعنا للمواطنين إلى منازلهم مجاناً مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما ضاعفت المخصصات من الأرز المدعم (40 كيلوجراماً) خلال شهر رمضان الكريم على جميع منافذ البيع في المدن الست، وذلك بعد صدورقرار لجنة تنظيم مراكز بيع السلع المدعمة، وتم توفير 5 منافذ بيع مواد غذائية إضافية، من خلال الفروع الرئيسية لجمعية الظفرة التعاونية.

ومن المبادرات أيضاً توفير عبوات جاهزة للأرز يتم بيعها للمواطنين الراغبين في إخراجها كزكاة فطر بوزن 3 كيلوجرامات خلال شهر رمضان الكريم، واستحداث آلية لتفعيل الصرف المشترك للسلع الغذائية لحاملي بطاقات المواد الغذائية بين منافذ البيع في منطقتي أبوظبي والظفرة، بغض النظر عن مكان الإقامة أو مكان صدور بطاقة صرف المواد الغذائية.

وقد تم توفير 165 سلعة من السلع الغذائية المدعمة، مع العلم أن المواد الغذائية التي تقدم هي مواد متغيرة، وذلك حسب اعتماد لجنة تنظيم مراكز السلع المدعمة.

وتحرص البلدية على توزيع السلال الرمضانية على الأسر المتعففة في المدن الست، بناءً على قائمة توفرها لجنة تنظيم مراكز بيع السلع المدعمة بأسماء الأسر المتعففة ومخصصات المواد الغذائية لهم.

وحفاظاً على التهوية والتخزين بالمراكز للمحافظة على سلامة المواد الغذائية، تقوم البلدية بعمل صيانة دورية لجميع المراكز، من خلال صيانة المكيفات وأعمال النظافة، وتخزين المواد الغذائية حسب اشتراطات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وأعلنت البلدية بأن دوام المراكز على مستوى المنطقة خلال شهر رمضان الكريم من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة عصراً. وتقوم البلدية بتطوير المراكز وافتتاح مراكز جديدة في مدينة المرفأ ومدينة دلما، كما تعمل على إضافة سلع ومواد غذائية جديدة للمستفيدين، وعمل عروض على أسعار البيع بناءً على التخفيضات التي يتم الموافقة عليها من قبل لجنة تنظيم مراكز بيع السلع الغذائية المدعمة، ويتم تخزين السلع الغذائية الأساسية من 3 إلى 6 شهور في مستودعات المدن الست كمخزون استراتيجي.