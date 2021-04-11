شرطة أبوظبي تبث 30 حلقة توعوية

أبوظبي(الاتحاد)

تبث شرطة أبوظبي 30 حلقة تلفزيونية، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والقنوات المحلية، لتعزيز وعي الجمهور، بأبرز السلوكيات الإيجابية، والإجراءات الاحترازية الواجبة، للحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضح العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، أن الحلقات التي ستبث يومياً، خلال الشهر المبارك، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات التلفزيونية المحلية، تتناول موضوعات، وقضايا مجتمعية، تم اختيارها بناءً على البيانات، والمؤشرات الإحصائية، المتوفرة لشرطة أبوظبي، وذلك يهدف تسليط الضوء على أبرز السلوكيات اليومية، التي تمس أمن وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» خلال شهر رمضان، تأتي على قمة أبرز الموضوعات، التي تتناولها الحلقات، للتوعية بالعادات والسلوكيات الرمضانية، التي يجب على الأفراد، والعائلات، تجنبها، للحفاظ على صحة الجميع، دعماً للجهود الحكومية الرائدة، التي وضعت الإمارات في مقدمة الدول الأكثر نجاحاً، في مجابهة الجائحة عالمياً. وأضاف المهيري أن الحلقات اليومية تتناول أيضاً ظواهر مجتمعية بارزة، مثل السلوكيات المرورية، الأكثر تأثيراً، في سلامة مستخدمي الطرق، إلى جانب تقديم النصائح المهمة، والتدابير الوقائية، الكفيلة بحماية أفراد المجتمع، من ظاهرة الجرائم الإلكترونية المتنامية بكافة أشكالها.

وتأتي الحلقات التلفزيونية ضمن حملة إعلامية توعوية شاملة، لشرطة أبوظبي، تحت شعار «شهرُنا..طاعة والتزام»، عبر مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة وعي المجتمع بالممارسات والعادات، التي تُشكل خطورة، على صحة وسلامة أفراد المجتمع، في ظل الظروف الصحية الراهنة، وذلك دعماً للجهود الحكومية، لمجابهة الجائحة وتعزيز سلامة كافة فئات المجتمع.