شرطة رأس الخيمة تكافح التسوّل

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلق العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، حملة التوعية الأمنية، بظاهرة (التسوّل) السلبية، التي تنظمها إدارة الإعلام والعلاقات العامة سنوياً، بالتعاون مع إدارة مراكز الشرطة الشاملة وإدارة التحريات والمباحث الجنائية.

وأكد الحديدي، أن الحملة سيتم تفعيل نشاطها إلكترونياً، عبر إطلاق الفيديوهات التوعوية الأمنية حول التوعية بمخاطر التسوّل، ضمن صفحات شرطة رأس الخيمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدورها تدعم مؤشر نسبة انتشار وتغطية التوعية الأمنية، المرتبط بالمؤشر الوطني نسبة الشعور بالأمن والأمان.